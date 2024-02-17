Российские военные мстят командованию за штурм Авдеевки: в "Атеш" рассказали, каким образом

К украинским партизанам массово обращаются российские военные, желающие отомстить за погибших товарищей. Они посылают координаты пунктов управления, полевых складов с боеприпасами и места стоянки техники.

Об этом сообщает "Атеш".

Россияне отправляют координаты пунктов управления, полевых складов с боеприпасами и места стоянки техники. / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Россияне отправляют координаты пунктов управления, полевых складов с боеприпасами и места стоянки техники.

Россияне превзошли себя

Как отмечают агенты "Атеш" из 87 стрелкового полка, 55 и 115 отдельных мотострелковых бригад России, подобных потерь еще не было за эту войну. Оккупанты вынуждены наступать под угрозой расстрела. Выбора особо не было, потому что они сами неоднократно являлись свидетелями этого процесса.

"Наступление часто проводилось без организации эвакуации раненых и погибших. Некоторые военные вынуждены были забирать бронежилеты из 200-х", – акцентировали партизаны.

Информация была передана Силам обороны Украины.

"Призываем российских военных последовать примеру своих товарищей. Обеспечивая нас информацией, вы вносите вклад в свое выживание и прекращение этой кровопролитной войны", – подытожили в подполье.

Ранее вражеские Z-каналы активно писали о том, какой ценой далось взятие Авдеевки, вернее того, что от нее осталось. Так, выбить ее было значительно "расходнее", чем Бахмут.

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