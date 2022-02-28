Российские военные на Сумщине прибегли к мародерству — воруют сигареты и еду (видео)

Оккупанты с красными повязками на руках разбирают сигареты и еду.

В городе Тростянец Сумской области зафиксировали факт мародерства со стороны российских армейцев, которые 24 февраля полномасштабно вторглись в Украину.

Доказательство мародерства распространила Запорожская ОГА.

"Видео мародерства армией РФ. Вот, например, видеозапись с камер наблюдения одного из украинских продовольственных магазинов. Оккупанты с красными повязками на руках разбирают сигареты и еду", — говорится в сообщении к видео.