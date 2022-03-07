Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Российские военные обстреляли Черниговский фтизиопульмонологический центр: что делать больным туберкулезом

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские военные обстреляли Черниговский фтизиопульмонологический центр: что делать больным туберкулезом

УНИАН

В медучреждении уничтожен запас лекарств.

Вражеские войска обстреляли Черниговский фтизиопульмонологический центр. Заведение разрушено.

Об этом информирует Telegram-канал "Туберкулез излечимый".

Войска оккупантов продолжают уничтожать гражданскую и медицинскую инфраструктуру. Их мишенью стало Черниговское противотуберкулезное учреждение.

Центр получил серьезные разрушения. По предварительной информации, жертв среди врачей и пациентов нет.

Медицинский персонал, несмотря на открытую угрозу жизни, даже под обстрелами, принял все неотложные меры, чтобы срочно обезопасить пациентов, находящихся на стационарном лечении.

К сожалению, в медучреждении уничтожен запас лекарства. К решению этой проблемы подключены все ресурсы противотуберкулезной службы Украины.

"Обращаемся к пациентам, которые проходят амбулаторное лечение туберкулеза и получают препараты на базе Черниговского фтизиопульмонологического центра: оставайтесь в безопасном месте и отложите визит в заведение. По поводу получения лекарства обратитесь за имеющимися у вас контактами к врачу или другому специалисту, который контролирует выдачу вам препаратов и скоординирует дальнейшие шаги", — говорится в сообщении.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Следующая публикация