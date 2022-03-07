Российские военные обстреляли Черниговский фтизиопульмонологический центр: что делать больным туберкулезом

В медучреждении уничтожен запас лекарств.

Вражеские войска обстреляли Черниговский фтизиопульмонологический центр. Заведение разрушено.

Об этом информирует Telegram-канал "Туберкулез излечимый".

Войска оккупантов продолжают уничтожать гражданскую и медицинскую инфраструктуру. Их мишенью стало Черниговское противотуберкулезное учреждение.

Центр получил серьезные разрушения. По предварительной информации, жертв среди врачей и пациентов нет.

Медицинский персонал, несмотря на открытую угрозу жизни, даже под обстрелами, принял все неотложные меры, чтобы срочно обезопасить пациентов, находящихся на стационарном лечении.

К сожалению, в медучреждении уничтожен запас лекарства. К решению этой проблемы подключены все ресурсы противотуберкулезной службы Украины.

"Обращаемся к пациентам, которые проходят амбулаторное лечение туберкулеза и получают препараты на базе Черниговского фтизиопульмонологического центра: оставайтесь в безопасном месте и отложите визит в заведение. По поводу получения лекарства обратитесь за имеющимися у вас контактами к врачу или другому специалисту, который контролирует выдачу вам препаратов и скоординирует дальнейшие шаги", — говорится в сообщении.