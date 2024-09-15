Российские военные обстреляли поселок Велетенское в Херсонской области: ранена пожилая женщина

Российские военные обстреляли поселок Велетенское.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Во вражеский удар попала 66-летняя женщина. У нее – взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, а также обломочное ранение теменного участка.

Бригада "экстренки" предоставила пострадавшей медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Напомним, в Херсонской области разоблачена группа, которая подожгла автомобили военных и правоохранителей; во время обысков у них нашли средства для поджогов, оружие и боеприпасы.

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