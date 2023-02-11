Российские военные открыли шлюзы на Каховской ГЭС: уровень воды критически упал (фото со спутника)

Осушение водохранилища ставит под угрозу безопасность ЗАЭС.
Российские оккупанты осушают Каховское водохранилище. Они открыли шлюзы на ГЭС. Вода изливается через шлюзы.
Американское Национальное общественное радио (NPR) опубликовало спутниковые снимки организаций Planet и Maxar.
В материале отмечается, что 11 ноября 2022 года армия РФ подорвала дорогу над дамбой Каховской ГЭС. Взрыв не повредил шлюзы, а только автодорогу. Впрочем, оккупанты не остановились и намеренно открыли дополнительные шлюзы.
Таким образом, с декабря уровень воды в водохранилище упал до самого низкого уровня за 30 лет спутниковых наблюдений. Осушение водохранилища, в частности, ставит под угрозу безопасность крупнейшей в Европе атомной станции.
"Результат был потрясающим. Данные радиолокационной альтиметрии показывают, что текущий уровень водоема примерно на два метра ниже его обычной высоты", – пишут специалисты.
В NPR отмечают, что сброс воды россиянами может быть умышленным. Так оккупанты пытаются замедлить движение ВСУ. Но вместе с тем, последствия могут быть более глобальными. Ведь снижение уровня воды угрожает сельскохозяйственному производству на левобережной части Херсона, а также проблемам с питьевой водой в Бердянске, Мелитополе, Энергодаре, которые контролируют российские оккупанты.
Под угрозой также система охлаждения на Запорожской атомной электростанции. К слову, в конце прошлой недели Международное агентство по атомной энергии заявило, что располагает сведениями о потенциальном риске, связанном с падением уровня воды в водохранилище.
Цель военных РФ – "выжженная земля" на той территории, которую они публично объявили своей, считает Американское общественное радио.
Напомним, в начале февраля в Каховском водохранилище уровень воды упал на 1,4 м. Могут возникнуть проблемы с водоснабжением. Также ситуация чревата экоцидом.
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