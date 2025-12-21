Российские военные похитили более 50 человек в Сумской области: в ВСУ подтвердили прорыв границы

Война в Украине / Иллюстративное фото / © Getty Images

Ситуация в приграничных районах Сумской области остается напряженной. Враг не только атакует позиции украинских военных, но и терроризирует местное население и прибегает к принудительной депортации.

Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщил офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховой.

Ситуация на поле боя

По словам представителя ВСУ, российские войска совершили наступление в районе населенного пункта Грабовское, пересек государственную границу. Под давлением противника Силы обороны были вынуждены отойти с нескольких позиций.

Как уточнил Лиховой, в этом районе продолжаются стабилизационные действия украинских военных.

Кого угнали россияне

Самым трагическим следствием вражеской атаки стало похищение людей. После захвата села кафиры принудительно вывезли на территорию Российской Федерации более 50 гражданских граждан Украины .

Военные отмечают горькую деталь: почти все эти люди раньше отказывались от эвакуации в более безопасные регионы Украины, несмотря на призывы властей. Преимущественно это мужчины и женщины преклонных лет. Одной из похищенных женщин исполнилось 89 лет .

Реакция и призывы

Правоохранительные органы уже начали расследование по факту принудительной депортации гражданского населения. В ВСУ отмечают, что такие действия являются прямым нарушением Женевской конвенции, защищающей мирных жителей во время войны.

Военные в очередной раз призывают жителей приграничья не рисковать жизнью и уезжать. По данным Сумской власти:

Уже эвакуировано более 30 тысяч человек .

Еще почти 5700 человек (среди которых 38 детей) до сих пор отказываются покидать свои дома, чем подвергают себя смертельной опасности или российскому плену.

Напомним, в ночь на 20 декабря российские оккупанты зашли в пограничное село Грабовское на Сумщине, расположенное менее чем в 200 метрах от государственной границы. По данным местных СМИ, из населенного пункта они вывезли на российскую территорию более полусотни местных жителей якобы для проведения так называемых фильтрационных мероприятий.