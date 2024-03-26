Российские военные показали "освобожденное" село, усеянную трупами своих "побратимов" (видео)

Оккупанты бросают все силы на то, чтобы захватить как можно больше нашей земли.

Так, русские военные показали одно из взятых сел. Оно усеянное трупами их "побратимов".

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

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Как акцентирует журналист, видео наглядно иллюстрирует всю нелепость войны. Минимальные успехи даются оккупантам ценой страшных, неоправданных жертв. Более того, в финале они получают лишь выжженную землю, "освобожденную" от домов и людей.

"Поддерживать такое может только оконченный психопат", – резюмировал Казанский.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 438 160 военных. За последние сутки – 770 человек.

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