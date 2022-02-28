Российские военные продолжают интенсивно обстреливать жилые дома в Чернигове: фото

Враг беспощадно обстреливает Чернигов, говорят спасатели.

По состоянию на 12:20 28 февраля в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел г. Чернигов ул. Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"Враг нещадно обстреливает Чернигов. В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома. Возник пожар в районе "Эпицентра", — говорится в сообщении.

Напомним, Черниговская ОГА просит не обнародовать точные координаты разрушений в городе. Кроме этого, власти предупредили, что публиковать фото можно только такие, где видны повреждения, но не видно зданий возле них.

Как сообщалось ранее, со 02:00 ночи 28 февраля на Черниговщине в пятиэтажный дом, магазин и детский сад попали несколько российских боеприпасов.

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