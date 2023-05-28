Российские военные продолжают обстреливать Сумщину: раздалось 88 взрывов

Стала известна ситуация на приграничной территории Сумщины по состоянию на 21:00 27 мая 2023 года.

В течение дня россияне совершили 18 обстрелов.

Об этом сообщает Сумская ОВА в сообщении в социальных сетях.

Зафиксировано 88 взрывов. Обстрелы потерпели Великописаревская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская громады.

Великописаревская громада: по территории общины вертолет произвел пуск ракет – 6 выходов и минометный обстрел – 2 взрыва.

Юношеская громада: осуществлен обстрел из САУ – 3 взрыва и минометный обстрел – 12 взрывов.

Миропольская громада: россияне били из минометов – 11 взрывов.

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Хотинская громада: зафиксирован обстрел из миномета – 4 взрыва. Также пуск НУРС с вертолета.

Белопольская громада: враг произвел обстрел из миномета (12 взрывов), артобстрел (10 взрывов) и 15 выстрелов из АГС.

Краснопольская громада: совершено 5 взрывов из миномета.

Предварительно – без человеческих потерь и разрушений.

Напомним, что ранее россияне сбросили авиабомбу на Сумскую область. Есть пострадавшие.