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- Украина
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Российские военные продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой области
Россияне пытаются продвигаться вперед.
Карта боевых действий на фронте обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал DeepState.
В частности, стало известно, что россияне продвинулись возле Разиного, Темировки, Малиевки, Александрограда и Яблоновки.
Напомним, что ранее мы писали о том, что как дроны сменили роль танков на фронте .
Танки больше не играют ключевую роль в поле боя — их заменяют дроны.