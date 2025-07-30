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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Российские военные продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой области

Россияне пытаются продвигаться вперед.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал DeepState.

В частности, стало известно, что россияне продвинулись возле Разиного, Темировки, Малиевки, Александрограда и Яблоновки.

Напомним, что ранее мы писали о том, что как дроны сменили роль танков на фронте .

Танки больше не играют ключевую роль в поле боя — их заменяют дроны.

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