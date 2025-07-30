Российские военные продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой области

Российские военные / © Associated Press

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Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал DeepState.

В частности, стало известно, что россияне продвинулись возле Разиного, Темировки, Малиевки, Александрограда и Яблоновки.

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Напомним, что ранее мы писали о том, что как дроны сменили роль танков на фронте .

Танки больше не играют ключевую роль в поле боя — их заменяют дроны.