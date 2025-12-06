Российские военные сбросили авиабомбу на многоэтажку в Славянске: какие последствия

Российская управляемая авиабомба / © Wikimedia Commons

Шесть человек ранены в результате удара по Славянску.

Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация в Telegram.

«Вечером россияне сбросили на город авиабомбу, ранили шесть человек от 38 до 69 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждены семь многоэтажек, два нежилых здания и шесть автомобилей.

Начальник ОВА Вадим Филашкин подчеркнул, что в Донецкой области давно уже не осталось безопасных мест, и призвал гражданских своевременно эвакуироваться.

Начальник Донецкой ОВА оставил также нужные контакты для желающих эвакуироваться:

«Не рискуйте своей жизнью и жизнью своих близких! Эвакуируйте в более безопасные регионы Украины!

Чтобы эвакуироваться:

0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)

Для тяжелобольных и людей с инвалидностью: 0800332614».

Напомним, самые интенсивные бои продолжаются в районе Покровска и Мирнограда, в то же время российские войска готовят наступление на Константиновку, Славянск и Краматорск.