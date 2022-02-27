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Российские военные сожгли самый большой в мире самолет "Мрия"

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Российские военные сожгли самый большой в мире самолет "Мрия"

УНИАН

Восстановление "Мрии" обойдется в 3 млрд долларов.

Российские оккупанты в аэропорту Гостомель во время бомбардировки сожгли самый большой в мире самолет "Мрия".

Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Это был самый большой в мире самолет АН-225 "Мрия". Возможно, Россия уничтожила нашу "Мрию". Но они никогда не смогут разрушить нашу мечту о сильном, свободном и демократическом европейском государстве. Мы победим!", — написал Кулеба.

В Укроборонпроме подтвердили уничтожение крупнейшего в мире самолета.

"Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор. Россия уничтожила "Мрию", как символ возможностей украинской авиации", — говорится в сообщении.

Ан-225 "Мрия" — авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • кораблиЕкатера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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