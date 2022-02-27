Российские военные сожгли самый большой в мире самолет "Мрия"

Восстановление "Мрии" обойдется в 3 млрд долларов.

Российские оккупанты в аэропорту Гостомель во время бомбардировки сожгли самый большой в мире самолет "Мрия".

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Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Это был самый большой в мире самолет АН-225 "Мрия". Возможно, Россия уничтожила нашу "Мрию". Но они никогда не смогут разрушить нашу мечту о сильном, свободном и демократическом европейском государстве. Мы победим!", — написал Кулеба.

В Укроборонпроме подтвердили уничтожение крупнейшего в мире самолета.

"Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор. Россия уничтожила "Мрию", как символ возможностей украинской авиации", — говорится в сообщении.

Ан-225 "Мрия" — авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности.