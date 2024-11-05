Российские военные ударили по Харькову что известно о "прилетах" и пострадавших

Попадания произошли в двух районах города.

Ночью против 5 ноября армия РФ нанесла удары по Харькову. Из-за ночного авиаудара пострадали по меньшей мере два человека.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Травмы получили две женщины. У пострадавших резаны раны осколками стекла и острая реакция на стресс. Травмированы они были в Шевченковском районе, где КАБ россиян прилетел в лесополосу.

"В трех окрестных многоэтажках частично выбиты окна, а также в одном доме был поврежден фасад", — подчеркивает Терехов.

Тем временем, в Киевском районе города удар КАБа произошел по открытой территории. В результате частично разрушены несколько частных домов. Прошло без раненых

Как сообщалось, ночью над Украиной кружили беспилотники. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

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