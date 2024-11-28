Российские военные ударили по Ивано-Франковской области: что известно

Потерпевших нет.
Утром 28 ноября российская оккупационная армия атаковала Ивано-Франковскую область. Во время тревоги в Прикарпатье раздавались взрывы.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
"Объекты критической инфраструктуры Прикарпатья снова стали целью вражеской ракетной атаки. Работали силы противовоздушной обороны. Зафиксированы повреждения частных домов", — говорится в сообщении.
По информации Онищук, предварительно, обошлось без пострадавших. Впрочем, из-за вражеской атаки на Прикарпатье применены аварийные отключения света.
Как сообщалось, утром 28 ноября армия РФ массированно ударила по объектам энергетики Украины. В ряде областей ввели экстренные отключения света.
Читайте также: