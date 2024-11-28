Российские военные ударили по Ивано-Франковской области: что известно

Утром 28 ноября российская оккупационная армия атаковала Ивано-Франковскую область. Во время тревоги в Прикарпатье раздавались взрывы.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Объекты критической инфраструктуры Прикарпатья снова стали целью вражеской ракетной атаки. Работали силы противовоздушной обороны. Зафиксированы повреждения частных домов", — говорится в сообщении.

По информации Онищук, предварительно, обошлось без пострадавших. Впрочем, из-за вражеской атаки на Прикарпатье применены аварийные отключения света.

Как сообщалось, утром 28 ноября армия РФ массированно ударила по объектам энергетики Украины. В ряде областей ввели экстренные отключения света.

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