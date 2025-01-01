Российские военные ударили ракетой по Одесской области: что известно

Один человек пострадал.

Накануне днем, 31 декабря, российские оккупационные войска ударили по Одесскому району. Было повреждено админздание.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

"Вчера днем российский агрессор атаковал крылатой ракетой Одесский район", – говорится в сообщении.

По данным военных, в результате вражеского обстрела повреждено админздание агрофирмы. Кроме того, пострадал один гражданский человек.

Напомним, утром 1 января в Киеве произошли взрывы. Было зафиксировано падение обломков в Святошинском и Печерском районах.

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