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Российские военные угоняют школьные автобусы, автомобили спецслужб и машины в Сумской области

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Российские военные угоняют школьные автобусы, автомобили спецслужб и машины в Сумской области

buknews.com.ua

Жителей области просят быть осторожными.

Российские оккупанты похитили школьные автобусы, авто спецслужб и гражданские машины в Сумской области.

Об этом сообщил 22 марта руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

За прошедшие двое суток военные Российской Федерации угнали следующие автомобили:

  • "Тойота Хайлюкс" ВМ8200ВИ
  • автобус "АС4234" ВМ4559АА
  • "Тойота Лендкрузер 200" ВМ0070ВИ
  • "Део Нексия" ВМ9689СК
  • "ВАЗ 21113" ВМ3449АМ (темнозеленая)
  • карета скорой "Пежо Боксер" ВМ6643ВВ
  • пожарная машина в с. Большой Бобрик

Три машины зеленого цвета "ВАЗ2121 Нива":

  • АТ6348СЕ;
  • АТ6349СЕ,
  • АТ4345СЕ.

"Вероятно для того, чтобы под видом мирных жителей прорваться в другие города. Сейчас важно контролировать, чтобы машины с орками не заезжали в наши населенные пункты через гуманитарные коридоры или любыми другими путями", — подчеркнул глава Сумской области.

Живицкий просит местных жителей сообщать правоохранителей о угоне автомобилей российскими военными. В частности, следует назвать марку авто, цвет и государственный номер.

Как сообщалось, российские военные угнали служебные машины из автопарка лесничества в Киевской области, а затем сожгли админздание. Россияне продолжают заниматься мародерством.

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