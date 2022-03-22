Российские военные угоняют школьные автобусы, автомобили спецслужб и машины в Сумской области

Жителей области просят быть осторожными.
Российские оккупанты похитили школьные автобусы, авто спецслужб и гражданские машины в Сумской области.
Об этом сообщил 22 марта руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
За прошедшие двое суток военные Российской Федерации угнали следующие автомобили:
- "Тойота Хайлюкс" ВМ8200ВИ
- автобус "АС4234" ВМ4559АА
- "Тойота Лендкрузер 200" ВМ0070ВИ
- "Део Нексия" ВМ9689СК
- "ВАЗ 21113" ВМ3449АМ (темнозеленая)
- карета скорой "Пежо Боксер" ВМ6643ВВ
- пожарная машина в с. Большой Бобрик
Три машины зеленого цвета "ВАЗ2121 Нива":
- АТ6348СЕ;
- АТ6349СЕ,
- АТ4345СЕ.
"Вероятно для того, чтобы под видом мирных жителей прорваться в другие города. Сейчас важно контролировать, чтобы машины с орками не заезжали в наши населенные пункты через гуманитарные коридоры или любыми другими путями", — подчеркнул глава Сумской области.
Живицкий просит местных жителей сообщать правоохранителей о угоне автомобилей российскими военными. В частности, следует назвать марку авто, цвет и государственный номер.
Как сообщалось, российские военные угнали служебные машины из автопарка лесничества в Киевской области, а затем сожгли админздание. Россияне продолжают заниматься мародерством.