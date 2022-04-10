Самая голодная армия мира: под Харьковом российские оккупанты украли у животных из экопарка морковь, свеклу и капусту

Самая голодная армия мира: под Харьковом российские оккупанты украли у животных из экопарка морковь, свеклу и капусту

Фельдман Экопарк расположен в 300 метрах от вояк России.

Под Харьковом русские военные украли продукты, предназначенные для кормления животных в "Фельдман Экопарке".

Об этом сообщил в Facebook заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, который занимается эвакуацией животных.

"Фельдман Экопарк находится в 300 метрах от воинов России. Сегодня ночью они украли у наших животных морковь, свеклу и капусту. У меня нет эмоций", — отметил Лысенко в соцсетях.

"Сегодня наша команда в достаточно широком составе прорвалась на территорию экопарка. И хотя снова были обстрелы, это не помешало нам эвакуировать пятерых львов и других животных. Лев и львицы – сегодня, двое молодых львов, ягуар и пантера, львята – вчера. Спасение наших великих хищников идет хорошими темпами", – говорилось ранее в сообщении экопарка.

Работники экопарка поблагодарили всех, кто откликнулся и согласился приютить животных, а также тех, кто помогает техникой, оборудованием, финансами.

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Напомним, в Харькове кафиры разрушили экопарк Фельдмана. Некоторых животных удалось вывезти, но в вольерах остались тигры и львы. Раньше их не было возможности вывезти в другое место, так что единственным вариантом в экопарке называли усыпление этих животных. Однако проблему удалось решить.

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