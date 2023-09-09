Российские военные внесли значительные изменения в командование и управление из-за украинского контрнаступления — ISW

Российские вооруженные силы внесли значительные изменения в командование и управление в Украине, чтобы защитить командную инфраструктуру и улучшить обмен информацией.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

Хотя в то же время развертывание российских вооруженных сил, вероятно, все еще обостряет проблемы горизонтальной интеграции.

Заместитель директора по анализу Центра безопасности и новых технологий (CSET) Магарита Конаева и сотрудник CSET Оуэн Дэниелс заявили 6 сентября, что российские войска вывели штабы за пределы зоны действия большинства украинских ударных систем и разместили передовые командные пункты глубже под землей и позади хорошо обороняющихся позиций.

Непонятно, использовали ли российские войска эту более защищенную командную инфраструктуру по всей Украине и в какой степени эти оборонные усилия препятствовали продолжительной кампании Украины.

Конаев и Дэниелс заявили, что российские войска улучшили связь между командными пунктами и подразделениями на фронте, проложив полевые кабели и используя более безопасную радиосвязь.

Королевский институт объединенных служб 4 сентября заявил, что российские войска также пытаются улучшить сигналы путем более широкого использования программных служб C2, требующих меньшего обучения.

Также сигналы на батальонном уровне все еще часто незашифрованы, и что российский персонал все еще часто передает конфиденциальную информацию через незащищенные каналы.

Российские войска все еще сталкиваются с проблемами создания горизонтально интегрированной командной структуры для обмена информацией между разными подразделениями в режиме реального времени. Проблема, ранее определившаяся российскими военными, усугубляется нынешней структурой российских сил в Украине.

Российская группировка вооруженных сил в Украине состоит как из регулярных, так и нерегулярных подразделений, которые часто разворачиваются вместе и отдельно от соответствующих главных формирований, что еще больше усложняет усилия по горизонтальной интеграции подразделений.

К примеру, российские силы в западной Запорожской области состоят из подразделений 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ), ВДВ (ВДВ), спецподразделений, морской пехоты, иррегулярных добровольческих батальонов и бригад, которые полностью состоят из мобилизованного персонала.

Российское командование, вероятно, пытается поделиться информацией и создать общее командное пространство между этими сильно разрозненными силами, обороняющимися от украинских контрнаступательных операций.

Ранее сообщалось, что в разведке Пентагона считают, что недавние успехи Сил обороны Украины позволяют предположить, что ВСУ прорвут остальные линии обороны российских войск до конца 2023 года, хотя это будет и крайне сложно.

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