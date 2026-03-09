Российские военные захватили еще три села на Сумщине: какая ситуация на границе

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские военные активизировались на границе и захватывают украинские села Сумской и Черниговской, чтобы создать там собственные зоны контроля. Армия РФ продвигается вперед, похищает людей и прикрывается гражданскими как «живым щитом».

Об этом сообщили в DeepState.

По данным аналитиков, на карте боевых действий появляются новые зоны контроля противника. В частности, в районе села Грабовское, которое находится под контролем российских военных с декабря 2025 года, площадь захваченного участка выросла до 45 км. Армия РФ также зашла в соседние населенные пункты Поповка и Высокое. Этот участок сейчас содержат подразделения Территориальной обороны (ТрО).

Аналитики отметили, что особую обеспокоенность вызывает ситуация в селе Сопич. После заката хорошо экипированной российской пехоты зафиксированы факты похищения местных жителей. Во время рейдов русские военные прикрываются гражданским популяцией. Также сообщается о переходе в «красную зону» населенного пункта Комаровка, расположенного южнее.

Аналитики отмечают, что вдоль границы сохраняется большое количество «серых зон», где армия РФ «прощупывает» оборону.

«Противник таким образом формирует себе буферную зону на нашей территории, чтобы обезопасить свою границу и иметь участки наблюдения… Это указывает на определенную работу над ошибками со стороны россиян, в частности после Курщины. Учитывая эти проблемы, командованию давно необходимо обратить внимание на участки вдоль границы», — говорится в сообщении DeepState.

Ситуация на границе Украины. / © t.me/DeepStateUA

Эксперты отмечают необходимость усиления обороны пограничных ресурсов, прежде всего дронами, чтобы сделать невозможным движение российской пехоты и ее закрепление в селах. Основная тяжесть сдерживания провокаций на этих участках лежит на подразделениях ТрО.

Из-за обострения ситуации и действия российских военных, грабивших и убивающих население, аналитики призывают жителей приграничных территорий к немедленной эвакуации. Государственная граница остается зоной повышенной опасности.

Напомним, подразделения армии РФ полностью оккупировали пограничную деревню Сопич Сумской области. Жителей этого населенного пункта россияне раньше принудительно вывезли в Россию.