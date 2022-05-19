Российские волонтеры помогли сбежать с территории РФ полсотни депортированных украинцев

Офис украинского омбудсмена вместе с российскими волонтерами помог сбежать из России 40-50 украинцам, которых туда принудительно вывезли оккупанты.

По словам Уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой, очень тяжело вывезти людей обратно в Украину.

Об этом она сообщила в интервью немецкому журналу Der Spiеgel.

"Лишь сорок-пятьдесят человек — во многих случаях трудно помочь. Например, между островом Сахалин и Европой 15 тысяч километров. Возможно, людям, которых туда вывезли, было бы легче переехать в Китай. Мы над этим работаем", — сказала Денисова.

Она добавила, чтооккупанты вывезли в Россию более 2000 детей, из них большая часть сирот.

"Теперь они будут усыновлены российскими родителями по ускоренному процессу и получат российские документы. Их национальная идентичность как украинцев будет стерта", — отметила омбудсманка.

Напомним, чтооккупанты в Донецкой области готовят к принудительному вывозу из Украины в Россию еще 539 человек, среди них 55 детей. Этих людей минувшие сутки вывезли из Мариуполя в фильтрационный лагерь поселка Безименное. Оттуда их планируют переправить в РФ.

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