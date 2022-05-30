Российские вояки едва не застрелили своего генерала, который заставлял их идти в наступление, тот сбежал: перехват СБУ

Российские вояки едва не застрелили своего генерала, который заставлял их идти в наступление, тот сбежал: перехват СБУ

Российские оккупанты отказываются идти в наступление и из-за этого готовы убивать своих генералов.

В Донецкой области контрактники РФ чуть не расстреляли генерала Валерия Солодчука и его охрану, приехавших чтобы подавить бунт и заставить "отказников" продолжать воевать.

Об этом свидетельствуют телефонные перехваты СБУ.

Российский оккупант пожаловался жене, что на место дислокации их подразделения приехал российский генерал и стал спрашивать контрактников, сколько осталось до окончания контракта.

"Я говорю: "20 дней". Он мне: "У тебя есть 20 дней, чтобы здесь сдохнуть". После таких слов я вообще здесь оставаться не хочу", — жалуется оккупант.

Далее, по его словам, произошла интересная ситуация – между генералом и обычными солдатами произошел конфликт и стороны наставили друг на друга оружие.

"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!..." И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!". Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут". Всё. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал", – рассказывает жене захватчик.

Он жалуется, что от их бригады (более 600 человек) осталась только треть, а остальные погибли или ранены. Также оккупант жалуется, что из техники остался минимум – все уничтожено и воевать вообще нечем.

Читайте также: