РФ пытается взять под огневой контроль Курахово

В городе до сих пор остаются гражданские люди.

Путинская армия пытается взять под огневой контроль Курахово Донецкой области и ведущие к нему логистические пути.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

Оккупанты рвутся к окрестностям города Курахово и пытаются прорвать оборону ВСУ. Враг активно использует артиллерию и управляемые авиационные бомбы, однако Силы обороны Украины успешно отражают вражеские наступления, нанося российским захватчикам серьезные потери в живой силе и технике.

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"Курахово находится под контролем Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки на том направлении было уничтожено свыше 350 окупантов убитыми и ранеными, также — два танка, три мотоцикла, миномет, несколько автомобилей. И повреждено еще несколько автомобилей и вражеский мотоцикл", — подытожил спикер. .

Напомним, вскоре после начала полномасштабного вторжения служащим баз ядерного арсенала России рассказывали, что гражданское население Украины – это "комбатанты, и его нужно уничтожить".

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