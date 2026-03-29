Российские войска атаковали Конотоп: власти сообщили о "прилете"
В Конотопе Сумской области российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору города.
Об этом сообщил городской глава Артем Семенихин.
«Зафиксирован прилет, и речь идет именно о гражданских объектах и жилье жителей», — коротко отметил он.
Детали и последствия российской агрессии глава города обещает предоставить впоследствии.
Напомним, ночью россияне атаковали Хмельницкую область. В области работали силы противовоздушной обороны — есть повреждения. В результате атаки были перебои с электроснабжением.