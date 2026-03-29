ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
20
Время на прочтение
1 мин

Российские войска атаковали Конотоп: власти сообщили о "прилете"

Детали и последствия российской агрессии глава города обещает предоставить впоследствии.

Автор публикации
Анастасия Павленко
РФ била по Конотопу / © Associated Press

В Конотопе Сумской области российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору города.

Об этом сообщил городской глава Артем Семенихин.

«Зафиксирован прилет, и речь идет именно о гражданских объектах и жилье жителей», — коротко отметил он.

Детали и последствия российской агрессии глава города обещает предоставить впоследствии.

Напомним, ночью россияне атаковали Хмельницкую область. В области работали силы противовоздушной обороны — есть повреждения. В результате атаки были перебои с электроснабжением.

Дата публикации
Количество просмотров
20
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie