Российские войска атаковали Кривой Рог: что известно

Воздушная атака (иллюстративный фото)

В Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российская армия нанесла удар по городу, предварительно использовав баллистическое вооружение.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

«Пораженный объект инфраструктуры. Предварительно без потерь», — сообщил Александр Вилкул.

Напомним, ранее военные сообщили, что оккупанты начали устанавливать на борту «Шахедов» переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК). Впоследствии стало известно уточнение, что кафиры вооружили «Шахеды» новейшим ПЗРК «Ива».

К слову, в ближайшие дни, в частности на выходные, в Украине ожидается кратковременное понижение температуры. Это вызывает опасения относительно возможных массированных атак врага на энергетическую инфраструктуру, чтобы нанести максимальный ущерб в мороз. Однако военный обозреватель считает такой сценарий маловероятным именно из-за привязки к погоде.