ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
951
Время на прочтение
1 мин

Российские войска атаковали Кривой Рог: что известно

В Кривом Роге раздались взрывы. Александр Вилкул сообщил о последствиях атаки.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Воздушная атака (иллюстративный фото)

Воздушная атака (иллюстративный фото)

В Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российская армия нанесла удар по городу, предварительно использовав баллистическое вооружение.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

«Пораженный объект инфраструктуры. Предварительно без потерь», — сообщил Александр Вилкул.

Напомним, ранее военные сообщили, что оккупанты начали устанавливать на борту «Шахедов» переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК). Впоследствии стало известно уточнение, что кафиры вооружили «Шахеды» новейшим ПЗРК «Ива».

К слову, в ближайшие дни, в частности на выходные, в Украине ожидается кратковременное понижение температуры. Это вызывает опасения относительно возможных массированных атак врага на энергетическую инфраструктуру, чтобы нанести максимальный ущерб в мороз. Однако военный обозреватель считает такой сценарий маловероятным именно из-за привязки к погоде.

Дата публикации
Количество просмотров
951
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie