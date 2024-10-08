Российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками: какие последствия

Ночью против 8 сентября российская оккупационная армия атаковала Одесскую область беспилотниками. Обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Российские агрессоры с полуночи и до рассвета — в течение четырех часов, терроризировали Одесщину ударными беспилотниками. Наши силы противовоздушной обороны уничтожили большинство "Шахедов", — говорится в сообщении.

В Черноморске в результате атаки произошло возгорание квартир на четвертом, пятом и шестом этажах. Пожар площадью 100 м2 оперативно ликвидировали спасатели.

В Одесском районе повреждены перекрытия и стены административно-производственного здания. Спасатели ликвидировали пожар на площади 50 м2. Кроме того, один беспилотник свалился на открытой местности без детонации.

Как сообщалось, утром 8 октябряв Киевской области работала ПВО по российским беспилотникам.

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