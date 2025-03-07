Российские войска атаковали Прикарпатье: что известно о последствиях

В пятницу, 7 марта, российские военные атаковали Ивано-Франковскую область. Целью россиян были инфраструктурные объекты на Прикарпатье.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

На рассвете враг атаковал Прикарпатье. Во время воздушной тревоги в области раздались взрывы. Работали силы ПВО", — подчеркнула чиновница.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщалось, ночью взрывы произошли в Ивано-Франковской области. В регионе работали силы ПВО.

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