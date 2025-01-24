Российские войска атаковали Украину дронами: сколько "Шахедов" удалось сбить и где есть "прилеты"

Ночью на пятницу, 24 января, российская армия атаковала Украину 58 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силами ПВО уничтожено 25 дронов. Кроме того, 27 БПЛА было локационно потеряно.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 25 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеского удара на Киевщине и Черниговщине погибли и пострадали. В результате российских обстрелов повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь.

Россияне атаковали беспилотниками по направлениям Орла, Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска.

Как сообщалось, ночью 24 января российская армия ударила по Киевщине "Шахедами". В двух районах области погибли люди.

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