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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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834
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Российские войска атаковали Украину дронами: сколько "Шахедов" уничтожено

Этой ночью под российским ударом были Донецкая и Харьковская области.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник. / © ТСН.ua

Ночью против 26 июня российские военные атаковали Украину 41 ударным БПЛА Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила 24 дрона.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По информации военных, основным направлением российского удара стали прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей. Зафиксировано попадание БПЛА в семи локациях.

"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежены 24 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. Восемь - сбиты огневыми средствами поражения, 16 - локационно потеряны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этой ночью оккупанты атаковали беспилотниками по направлениям Брянска, Курска, Приморско-Ахтарского, а также Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Напомним, ночью Россия атаковала Украину БПЛА с востока . В частности, в Харьковской области фиксировали вражеские дроны, а также – в акватории Черного моря.

Также армия РФ нанесла авиаудар по населенному пункту Таврическое в Белозерском районе Херсонской области. В результате атаки погиб мирный житель .

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Дата публикации
Количество просмотров
834
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