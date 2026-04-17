Российские войска атаковали Житомирскую область: какие последствия (фото)

В Житомирской области российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Ночью 17 апреля российская армия нанесла удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам в Житомирской области.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, из-за российской атаки произошел пожар в частном доме и хозяйственной постройке. Возгорание удалось ликвидировать. По предварительной информации, пострадавших нет.

Фото последствий

Последствия атаки на Житомирскую область 17 апреля. / © ekotourism.net

Напомним, 17 апреля посреди дня РФ ударила по двум областным центрам. В Харькове «прилет» произошел в промышленной зоне Холодногорского района и в частном секторе Киевского района. Обошлось без пострадавших.

В то же время в Запорожье дроны повредили дом. Возник пожар. В частности, загорелись строения и автомобили.

