Российские войска атаковали Житомирскую область: какие последствия (фото)
В Житомирской области российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре.
Ночью 17 апреля российская армия нанесла удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам в Житомирской области.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Бунечко.
По его словам, из-за российской атаки произошел пожар в частном доме и хозяйственной постройке. Возгорание удалось ликвидировать. По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, 17 апреля посреди дня РФ ударила по двум областным центрам. В Харькове «прилет» произошел в промышленной зоне Холодногорского района и в частном секторе Киевского района. Обошлось без пострадавших.
В то же время в Запорожье дроны повредили дом. Возник пожар. В частности, загорелись строения и автомобили.