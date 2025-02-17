Российские войска атакуют беспилотниками: где есть опасность

Вечером 17 февраля в ряде областей объявлена воздушная тревога. Армия РФ запустила беспилотники, которые зашли в воздушное пространство страны.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Воздушная тревога объявлена в двух областях на севере — в Сумской и Черниговской, и в двух на юге — в Херсонской и Николаевской. Тревога связана с угрозой ударных беспилотников.

Заметим, что дроны вошли в воздушное пространство Украины в 19:52. Мониторинговые чаты информируют о нескольких группах дронов.

Карта тревог по состоянию на 20:25 понедельника, 17 февраля.

Напомним, недавно россияне ударили по Николаеву новыми "Шахедами". Эти дроны были оснащены 12-канальными антеннами.

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