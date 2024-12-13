Российские войска атакуют ракетами Прикарпатья: что известно

В частности, есть угроза "Кинжалов".

В пятницу, 13 декабря, российские войска мощно атакуют ракетами Ивано-Франковскую область.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Враг продолжает атаковать область! Находитесь в укрытиях", – лаконично заявила чиновница.

Заметим, что тревога в Ивано-Франковской области продолжалась с 05:55. Воздушные силы предупреждали о ракетах в направлении региона.

Как сообщалось, сегодня с самого утра российская армия наносит удары по объектам энергетики Украины. Также под удар попали теплоэлектростанции ДТЭК.

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