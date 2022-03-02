Российские войска двинулись на Энергодар: местные провели с оккупантами профилактическую беседу и те отступили (видео)

Российские войска двинулись на Энергодар: местные провели с оккупантами профилактическую беседу и те отступили (видео)

Сотрудники крупнейшей атомной электростанции в Европе Запорожской АЭС вышли встречать оккупантов.

После сообщения, что передовая группа из восьми бронетранспортеров и 20 единиц автомобильной техники РФ отправилась от Днепровки в сторону Энергодара, работники крупнейшей атомной электростанции в Европе Запорожской АЭС вышли встречать оккупантов, чтобы не пропустить их к стратегическому объекту.

Об этом сообщают Pavlowsky News.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что встреча местных жителей с оккупантами состоялась и войска РФ отступили

"Мы доказали то, что ЗАЭС и город под надежной охраной. Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли доказывать своему руководству. Следующая встреча в 15.00 на том же месте. Но все может измениться в любой момент! Будьте! готовы!! Сейчас идем домой", — заявил Орлов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.03 ориентировочно составили:

личного состава — более 5840 человек (убиты и ранены),

танков – до 211,

боевых бронированных машин – 862 ед,

артиллерийских систем – 85,

РСЗО — 40,

средства ПВО – 9,

самолетов – 30 ед,

вертолетов – 31 ед,

автомобильной техники — 355,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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