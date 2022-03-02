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Российские войска двинулись на Энергодар: местные провели с оккупантами профилактическую беседу и те отступили (видео)

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Сотрудники крупнейшей атомной электростанции в Европе Запорожской АЭС вышли встречать оккупантов.

После сообщения, что передовая группа из восьми бронетранспортеров и 20 единиц автомобильной техники РФ отправилась от Днепровки в сторону Энергодара, работники крупнейшей атомной электростанции в Европе Запорожской АЭС вышли встречать оккупантов, чтобы не пропустить их к стратегическому объекту.

Об этом сообщают Pavlowsky News.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что встреча местных жителей с оккупантами состоялась и войска РФ отступили

"Мы доказали то, что ЗАЭС и город под надежной охраной. Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли доказывать своему руководству. Следующая встреча в 15.00 на том же месте. Но все может измениться в любой момент! Будьте! готовы!! Сейчас идем домой", — заявил Орлов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.03 ориентировочно составили:

  • личного состава — более 5840 человек (убиты и ранены),
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин – 862 ед,
  • артиллерийских систем – 85,
  • РСЗО — 40,
  • средства ПВО – 9,
  • самолетов – 30 ед,
  • вертолетов – 31 ед,
  • автомобильной техники — 355,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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