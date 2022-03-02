Российские войска двинулись на Энергодар: местные провели с оккупантами профилактическую беседу и те отступили (видео)

Сотрудники крупнейшей атомной электростанции в Европе Запорожской АЭС вышли встречать оккупантов.
После сообщения, что передовая группа из восьми бронетранспортеров и 20 единиц автомобильной техники РФ отправилась от Днепровки в сторону Энергодара, работники крупнейшей атомной электростанции в Европе Запорожской АЭС вышли встречать оккупантов, чтобы не пропустить их к стратегическому объекту.
Об этом сообщают Pavlowsky News.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что встреча местных жителей с оккупантами состоялась и войска РФ отступили
"Мы доказали то, что ЗАЭС и город под надежной охраной. Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли доказывать своему руководству. Следующая встреча в 15.00 на том же месте. Но все может измениться в любой момент! Будьте! готовы!! Сейчас идем домой", — заявил Орлов.
Потери россиян, воюющих против Украины:
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.03 ориентировочно составили:
- личного состава — более 5840 человек (убиты и ранены),
- танков – до 211,
- боевых бронированных машин – 862 ед,
- артиллерийских систем – 85,
- РСЗО — 40,
- средства ПВО – 9,
- самолетов – 30 ед,
- вертолетов – 31 ед,
- автомобильной техники — 355,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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