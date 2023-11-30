Российские войска готовятся отражать в Крыму наступление ВСУ — свозят "зубы дракона"

Партизаны все фиксируют на полуострове и передают украинскому военному командованию.

Российские войска готовятся отражать в Крыму атаку Вооруженных сил Украины и усиливают оборону полуострова.

Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".

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Партизаны зафиксировали, что в городе Саки перемещались в десяток КАМАЗов, на которых были "зубы дракона".

"Мы проследили и узнали, что они направились в сторону Евпатории. Российские войска в полной мере готовятся отражать приход Сил обороны Украины на крымский полуостров. Огромное количество сил и техники продолжается в крымских городах. "АТЕШ" все фиксирует и передает в командование СОУ", – говорится в сообщении.

Напомним, 29 ноября в Крыму упал "Шахед", который россияне запустили по Украине. В Воздушных силах прокомментировал падение дрона.

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