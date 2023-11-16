Российские войска нанесли очередной удар по Херсону: что известно о пострадавших и погибших

Вечером 16 ноября россияне ударили по жилым кварталам Центрального и Днепровского районов Херсона. К сожалению, погибла одна женщина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По данным ОВА, из-за вражеских обстрелов повреждены дома, автомобили, АЗС и автомойка.

"В собственной квартире, травмы несовместимые с жизнью, получила 75-летняя женщина", – констатировал Прокудин.

Среди пострадавших также 15-летний ребенок и родственница девочки в возрасте 52 лет. Их госпитализировали. Ранения получили и оказались в больнице еще 4 человека: две женщины, 39 и 63 года, а также мужчины, 63 и 46 лет. Еще двум херсонцам (60 и 63 года) медицинская помощь была оказана на месте.

Напомним, россияне ежесуточно выпускают по Херсону десятки снарядов или управляемых авиабомб, и следы разрушений видны на многих улицах. Однако жизнь в городе не остановилась. Как живет город-герой после оккупации – читайте в материале.

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