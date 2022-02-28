Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Российские войска нанесли ракетные удары в Житомирской области: есть пострадавший

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские войска нанесли ракетные удары в Житомирской области: есть пострадавший

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области

Ракета уничтожила здание сельсовета.

В ночь на 28 февраля российские войска нанесли ракетный удар вблизи села Подрудье в Житомирской области.

Об этом сообщила ГСЧС области.

В результате ракетного удара вблизи свинокомплекса повреждены три здания и травмированный охранник. Кроме того, с его территории были эвакуированы три человека.

"Травмированный охранник передан медикам скорой помощи, прибывшим по вызову. Других двух работников спасатели вывезли на безопасное расстояние", — сообщили спасатели.

Кроме того, утром 28 февраля глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк сообщил, что ночью бомбардировщики уничтожили здание сельского совета Гладковицкой ТГ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация