Российские войска нанесли ракетные удары в Житомирской области: есть пострадавший

Российские войска нанесли ракетные удары в Житомирской области: есть пострадавший

Ракета уничтожила здание сельсовета.

В ночь на 28 февраля российские войска нанесли ракетный удар вблизи села Подрудье в Житомирской области.

Об этом сообщила ГСЧС области.

В результате ракетного удара вблизи свинокомплекса повреждены три здания и травмированный охранник. Кроме того, с его территории были эвакуированы три человека.

"Травмированный охранник передан медикам скорой помощи, прибывшим по вызову. Других двух работников спасатели вывезли на безопасное расстояние", — сообщили спасатели.

Кроме того, утром 28 февраля глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк сообщил, что ночью бомбардировщики уничтожили здание сельского совета Гладковицкой ТГ.