Российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду: что известно

Ночью на среду, 5 марта, российская оккупационная армия ударила ракетами по Павлограду Днепропетровской области. Целью захватчиков стала инфраструктура.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Повреждены два промышленных предприятия. На одном из них произошел пожар. Ее спасатели потушили. Избиты окна в двух пятиэтажках", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, люди не пострадали.

Как сообщалось, поздно вечером 4 марта РФ ударила по Одессе. Часть города снова осталась без света, воды и тепла.

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