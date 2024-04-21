Российские войска нанесли удары по Никопольщине: что известно о пострадавших

Обошлось без погибших.
Армия РФ в течение 21 апреля 8 раз атаковал Никопольский район. Враг направил 5 дронов-камикадзе и трижды обстрелял из артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Как отмечается, оккупанты попали по Никополю, Красногригоревской, Марганецкой и Покровской сельской общинах.
"Пострадала 47-летняя женщина. Она получила минно-взрывные травмы. Сейчас в больнице. Состояние пациентки средней тяжести", – отметил глава ОВА.
Также известно, что повреждены админздание, 5 частных домов и 8 хозяйственных построек.
"В других районах Днепропетровщины день прошел спокойно", — подытожил Лысак.
Ранее захватчики из артиллерии обстреляли Никопольщину, убив женщину.
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