Российские войска нанесли удары по Никопольщине: что известно о пострадавших

Обошлось без погибших.

Армия РФ в течение 21 апреля 8 раз атаковал Никопольский район. Враг направил 5 дронов-камикадзе и трижды обстрелял из артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обстрел Никопольщины 21 апреля

Как отмечается, оккупанты попали по Никополю, Красногригоревской, Марганецкой и Покровской сельской общинах.

"Пострадала 47-летняя женщина. Она получила минно-взрывные травмы. Сейчас в больнице. Состояние пациентки средней тяжести", – отметил глава ОВА.

Также известно, что повреждены админздание, 5 частных домов и 8 хозяйственных построек.

"В других районах Днепропетровщины день прошел спокойно", — подытожил Лысак.

Ранее захватчики из артиллерии обстреляли Никопольщину, убив женщину.

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