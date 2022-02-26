Российские войска не смогли прорваться в Чернигов: фото последствий боев

Попытка прорваться в Чернигов не удалась. Военные ликвидировали 2 вражеских танка, сообщили в Оперативном командовании "Север".
В результате вражеских обстрелов Чернигова повреждены квартиры в многоэтажках, в некоторых из них – пожары.
Об этом свидетельствуют фото очевидцев из Сети.
По информации чрезвычайных ситуаций, в настоящее время горят детсад на улице Белова, 30, а также заправка на Малиновского.
Жилые дома: Пухова, 131. Белова 23, 37, 20, 30. Доценко 17б, 17, 18, 13а. Космонавтов 5, 24. Октябрьская, 17, Надежды, 18. Защитников Украины 15а, Шевченко 160.
Работают все подразделения ГСЧС в области.
Попытка прорваться в Чернигов не удалась. — 2 вражеских танка Верьте в ВСУ!Опубликовано Оперативное командование "Север"/Operational Command “North” Суббота, 26 февраля 2022 г.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- Пост 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в крупных городах Украины.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 120 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 536;
- самолеты – 14;
- вертолеты — 8;
- личного состава — 3000.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.