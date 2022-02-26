Российские войска не смогли прорваться в Чернигов: фото последствий боев

Российские войска не смогли прорваться в Чернигов: фото последствий боев

Попытка прорваться в Чернигов не удалась. Военные ликвидировали 2 вражеских танка, сообщили в Оперативном командовании "Север".

В результате вражеских обстрелов Чернигова повреждены квартиры в многоэтажках, в некоторых из них – пожары.

Об этом свидетельствуют фото очевидцев из Сети.

По информации чрезвычайных ситуаций, в настоящее время горят детсад на улице Белова, 30, а также заправка на Малиновского.

Жилые дома: Пухова, 131. Белова 23, 37, 20, 30. Доценко 17б, 17, 18, 13а. Космонавтов 5, 24. Октябрьская, 17, Надежды, 18. Защитников Украины 15а, Шевченко 160.

Работают все подразделения ГСЧС в области.