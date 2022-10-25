Российские войска не собираются покидать Херсон, а готовятся к обороне города — ISW

Российские войска готовятся защищать город Херсон и не отходят полностью из верхней части Херсонской области, несмотря на предварительные подтвержденные сообщения об уходе некоторых подразделений из верхней части Херсона.

Об этом идет речь в ежедневном анализе американского института изучения войны (ISW).

Вчера, 24 октября, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска не отступают из города Херсон, а готовят город к боевым действиям в городе. Эти данные согласуются с показателями, которые ISW наблюдал в конце октября. Последние сообщения о российских военных операциях в Херсоне не всегда достаточно четко разграничивали действия в Херсоне и в западной Херсонской области в целом.

Российские войска начали частичный уход из северо-западной части Херсонской области даже во время подготовки к обороне Херсона. По состоянию на это время ВС РФ не вышли полностью ни из города, ни из области.

"Однако российская позиция в верхней части Херсонской области, вероятно, несостоятельна; и украинские силы, вероятно, захватят верхнюю Херсонскую область до конца 2022 года. Российские военные блогеры заявляют, что Россия сдает город Херсон, поскольку попытка удержать его, скорее всего, приведет к поражению.Военные блогеры РФ утверждают, что если российское военное командование решит успешно завершить войну в Украине, то сдача Херсона это — "ничего страшного", — сообщают в отчете.

Отмечается, что ВС РФ не подготовили информационное пространство для военного поражения в Херсонской области по состоянию на 24 октября. Блогеры пишут, что их российские военные контакты в Херсонской области не хотят и не планируют отступать.

Напомним, что ВСУ в Херсонской области уволили более 90 населенных пунктов. На освобожденных территориях продолжаются стабилизационные мероприятия — здесь проживают около 12 тысяч человек.

Российские оккупанты заминировали и могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Украину.

Во временно оккупированном Херсоне так называемая "администрация" объявила о создании "территориальной обороны" города.

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