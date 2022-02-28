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Российские войска обстреляли аэропорт в Николаеве

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Российские войска обстреляли аэропорт в Николаеве

Войска РФ ударили по аэропорту трижды.

Российские войска нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту.

Информацию Суспільне подтвердил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Предварительно войска РФ били по аэропорту трижды. Снаряды попали в взлетную полосу и перрон. Однако информация о том, какие ракеты наносили удары и откуда, отсутствует.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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