Российские войска обстреляли аэропорт в Николаеве

Войска РФ ударили по аэропорту трижды.

Российские войска нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту.

Информацию Суспільне подтвердил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Предварительно войска РФ били по аэропорту трижды. Снаряды попали в взлетную полосу и перрон. Однако информация о том, какие ракеты наносили удары и откуда, отсутствует.