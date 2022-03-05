Российские войска обстреляли больницу в Попасной: фото

Враг не прекращает огонь.

В городе Попасная Луганской области российские военные обстреляли больницу и продолжают вести огонь. Власти области призывают местных жителей находиться в укрытиях.

Об этом в Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай и опубликовал фотографию поврежденной больницы.

"Больница Попасной. Обстрелы не утихают. Всем находиться в укрытиях!", — подчеркнул он.

Напомним, ранее глава Луганщины призвал жителей не верить российским оккупантам и их информации о коридорах эвакуации, ведь они способны на любую провокацию. Он отметил, что доверять необходимо только официальной информации от украинской власти.