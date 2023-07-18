Российские войска обстреляли Двуречную на Харьковщине: что известно о жертвах

Так, 18 июля россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине. К сожалению, есть жертвы.

Об этом сообщила Харьковская ОВА.

В результате удара погиб 72-летний мужчина. Кроме того, 65-летняя женщина получила осколочное ранение шеи и грудной клетки.

"Пока женщина госпитализирована в больницу, ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь", — детализировали в Харьковской ОВА.

Напомним, 6 июля захватчики обстреляли вокзал в Харьковской области. В результате удара вспыхнул масштабный пожар, здание полностью уничтожено.

Читайте также: