Российские войска обстреляли Херсон: погибла сотрудница ОВА

В среду, 1 ноября, российские оккупационные войска совершают обстрел Херсона. Во время атаки погибли и ранены.

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Российские оккупационные войска атакуют Херсон! Под обстрелом центральная часть города", — говорится в сообщении.

Местные власти просят людей не находиться на открытом пространстве.

Между тем, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба сообщил, что во время утренних обстрелов центра Херсона погибла работница ОВА.

"От российского снаряда погибла сотрудница городской военной администрации, еще двое коллег из Департамента градостроительства – ранены, одна из них в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

К слову, в ОВА сообщали, что за минувшие сутки РФ совершила 94 обстрела по территории Херсонщины. Оккупанты выпустили 510 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, из них — 2 ракетных. По городу Херсон враг выпустил 24 снаряда.

Напомним, руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, как действия ВСУ на Запорожском направлении влияют на оккупантов в Херсонской области. По ее словам, действия украинских военных оказывают давление для захватчиков.

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