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Российские войска обстреляли Херсонщину: есть раненые

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Российские войска обстреляли Херсонщину: есть раненые

Поврежден дом. / Фото: Associated Press

Под ударом россиян и область, и Херсон.

Российская армия не перестает обстреливать Херсонскую область. В результате вражеских ударов днем 12 августа ранения получили два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Оккупанты продолжают терроризировать Херсонщину. С утра не прекращаются обстрелы. Пострадали уже два человека", — говорится в сообщении главы ОВА.

В Понятовке российский снаряд попал в жилой дом. Травмы получил 70-летний мужчина. Его госпитализировали в медучреждение.

В Одрадокаменке оккупанты сбросили взрывчатку с дрона прямо во двор местных жителей. Тяжелые поражения получил 72-летний мужчина. Медики оказывают пострадавшему помощь в больнице.

В субботу русские войска также обстреляли Херсон. В результате атаки повреждено помещение одного из предприятий. Также зафиксированы "прилеты" в Золотой Балке. По словам Прокудина, обошлось без жертв.

Как сообщалось, 11 августа в Бериславе россияне атаковали полицейских из дрона. Один из боеприпасов попал на крышу служебного автомобиля. Двое правоохранителей получили ранения. Их госпитализировали.

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Дата публикации
Просмотры
78
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