Российские войска обстреляли из запрещенного оружия село в Черниговской области

Захватчики бьют по гражданским оружием, запрещенном Женевской конвенцией.

Российские военные обстреляли двумя пакетами кассетных боеприпасов село Киинка Черниговской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север" в понедельник, 28 февраля.

"Российские оккупанты убивают мирных украинцев и стирают с лица земли целые села. Двумя пакетами кассетных боеприпасов армия РФ накрыла н.п. Киинка на Черниговщине. Захватчики бьют гражданских оружием, запрещенным Женевской конвенцией. Но о чем может быть речь, когда они коварно напали на независимую страну, заставляя их "любить", разрушая дома, села и унося жизни. Так поступают только трусы..." — говорится в сообщении.