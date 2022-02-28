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Российские войска обстреляли из запрещенного оружия село в Черниговской области

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Российские войска обстреляли из запрещенного оружия село в Черниговской области

Associated Press

Захватчики бьют по гражданским оружием, запрещенном Женевской конвенцией.

Российские военные обстреляли двумя пакетами кассетных боеприпасов село Киинка Черниговской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север" в понедельник, 28 февраля.

"Российские оккупанты убивают мирных украинцев и стирают с лица земли целые села. Двумя пакетами кассетных боеприпасов армия РФ накрыла н.п. Киинка на Черниговщине. Захватчики бьют гражданских оружием, запрещенным Женевской конвенцией. Но о чем может быть речь, когда они коварно напали на независимую страну, заставляя их "любить", разрушая дома, села и унося жизни. Так поступают только трусы..." — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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