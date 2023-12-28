Российские войска обстреляли Волчанск: есть жертва

Около 10 часов россияне обстреляли Волчанск в Чугуевском районе. К сожалению, погиб человек.

Об этом сообщает глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Как детализировало чиновник, 66-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице. Также медики оказывают медицинскую помощь 63-летней местной жительнице.

В результате обстрела загорелся автомобиль. На месте работают все службы и правоохранительные органы.

Напомним, враг ударил по Харьковщине по артиллерии и ракетам. В ОВА рассказали о последствиях.

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