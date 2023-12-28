Российские войска обстреляли Волчанск: есть жертва

Оккупанты совершили очередной акт терроризма против гражданского населения.
Около 10 часов россияне обстреляли Волчанск в Чугуевском районе. К сожалению, погиб человек.
Об этом сообщает глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Как детализировало чиновник, 66-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице. Также медики оказывают медицинскую помощь 63-летней местной жительнице.
В результате обстрела загорелся автомобиль. На месте работают все службы и правоохранительные органы.
Напомним, враг ударил по Харьковщине по артиллерии и ракетам. В ОВА рассказали о последствиях.
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