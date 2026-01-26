ВСУ в Херсонской области / © Associated Press

Российские военные оставили позиции на острове Алексеевский в Херсонской области из-за активных действий Сил обороны и низкого морально-психологического состояния.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии «Укринформу».

«На острове Алексеевский наша разведка фиксирует уход позиций. Это (произошло — ред.) в результате активных действий Сил обороны Украины и низкого морально-психологического состояния военнослужащих, которые находились на этих позициях», — отметил спикер.

По словам Волошина, враг не может восстановить там наблюдательные посты.

«Туда противник не может сейчас завести своих наблюдателей», — объяснил он.

Волошин напомнил, что на Херсонском направлении российские войска проводят перегруппировку и опрокидывают подразделения на Ореховское направление.

«С Херсонского направления сейчас враг проводит перегруппировку и снимает подразделения воздушно-десантных войск, перебрасывая их на Ореховское направление для поддержания темпа штурмовых действий», — сказал спикер.

Ранее сообщалось, что гауляйтер оккупированной территории Херсонской области Владимир Сальдо готов передать Беларуси часть азовско-черноморского побережья якобы для строительства санаториев и туристических баз.