Российские войска оставили позиции на острове Алексеевский на Херсонщине — Волошин
На острове Алексеевский украинская разведка фиксирует уход позиций. Это произошло в результате активных действий Сил обороны Украины и низкого морально-психологического состояния находившихся на позициях военнослужащих.
Российские военные оставили позиции на острове Алексеевский в Херсонской области из-за активных действий Сил обороны и низкого морально-психологического состояния.
Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии «Укринформу».
«На острове Алексеевский наша разведка фиксирует уход позиций. Это (произошло — ред.) в результате активных действий Сил обороны Украины и низкого морально-психологического состояния военнослужащих, которые находились на этих позициях», — отметил спикер.
По словам Волошина, враг не может восстановить там наблюдательные посты.
«Туда противник не может сейчас завести своих наблюдателей», — объяснил он.
Волошин напомнил, что на Херсонском направлении российские войска проводят перегруппировку и опрокидывают подразделения на Ореховское направление.
«С Херсонского направления сейчас враг проводит перегруппировку и снимает подразделения воздушно-десантных войск, перебрасывая их на Ореховское направление для поддержания темпа штурмовых действий», — сказал спикер.
Ранее сообщалось, что гауляйтер оккупированной территории Херсонской области Владимир Сальдо готов передать Беларуси часть азовско-черноморского побережья якобы для строительства санаториев и туристических баз.