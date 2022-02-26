Российские войска перегруппировались на Северщине: их цель – блокировка Киева

Российские войска перегруппировались на Северщине: их цель – блокировка Киева

Украинские военные сдерживают захватчика.

В Северской области российские оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокировки Киева.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что подразделения Вооруженных Сил Украины сдерживают захватчика. В частности, в Черниговской области военные взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.

Кроме того, на Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Бородянка – Буча – Вышгород. Подразделения противника частично утратили боеспособность.

Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск.

Как сообщалось, российским оккупационным войскам удалось выйти на Южном направлении Украины на рубеж Скадовска и Голой Пристани.