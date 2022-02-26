Российские войска подходят к Запорожской АЭС – МВД

Украина уже предупредила соответствующие международные сообщества.

Российские вражеские силы подходят к Энергодару (Запорожская обл.) и начинают размещать "Грады" на город и на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Вооруженные силы Украины, Нацгвардия и терроборона будут делать все, чтобы уничтожить врага, но мы должны быть готовы ко всему", — подчеркнул Денисенко.

Соответствующие ведомства Украины уже обратились в международные сообщества о том, что есть огромная угроза, что российские оккупанты могут начать обстреливать Запорожскую АЭС.

Запорожская АЭС – самая большая в Европе и шестая в мире атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн. кВт каждый.

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