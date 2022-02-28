Российские войска получили приказ уничтожать мобильные вышки

Речь идет о территориях их продвижения.

Российские оккупационные войска получили приказ об уничтожении вышек мобильной связи.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По имеющейся информации, командиры российских тактических групп получили приказ об уничтожении вышек мобильной связи по ходу продвижения в глубь территории Украины.

"Все это свидетельствует о том, что российские оккупанты панически боятся, ведь никакого обещанного пропагандистами хлеба-соли они не получили", — говорится в сообщении.